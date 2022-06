Che cosa si fa durante una crociera per wine lovers (Di lunedì 6 giugno 2022) Nessun errore di spaziatura né di concordanza: il vino in viaggio o i viaggi attraverso il vino possono essere due facce della stessa medaglia, sia in termini culturali sia per quanto riguarda l’aspetto più concreto legato alla logistica dell’esperienza. E se la crescita registrata negli ultimi anni dal settore del turismo enologico dimostra la volontà di un sempre maggior numero di persone di accostarsi all’affascinante universo di Bacco in un contesto rilassato come quello delle vacanze, dall’altro il mondo della vitivinicoltura si sta sempre più aprendo a queste escursioni “profane” tra vigneti e calici, da parte di chi pur non essendo addetto ai lavori o competente in materia di vinificazione, non vuole comunque rinunciare a capire meglio cosa c’è (davvero) dentro una bottiglia e dietro un’etichetta. Competenza e buon gusto: la sacralità si fa accogliente Tra ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 6 giugno 2022) Nessun errore di spaziatura né di concordanza: il vino in viaggio o i viaggi attraverso il vino possono essere due facce della stessa medaglia, sia in termini culturali sia per quanto riguarda l’aspetto più concreto legato alla logistica dell’esperienza. E se la crescita registrata negli ultimi anni dal settore del turismo enologico dimostra la volontà di un sempre maggior numero di persone di accostarsi all’affascinante universo di Bacco in un contesto rilassato come quello delle vacanze, dall’altro il mondo della vitivinicoltura si sta sempre più aprendo a queste escursioni “profane” tra vigneti e calici, da parte di chi pur non essendo addetto ai lavori o competente in materia di vinificazione, non vuole comunque rinunciare a capire meglioc’è (davvero) dentro una bottiglia e dietro un’etichetta. Competenza e buon gusto: la sacralità si fa accogliente Tra ...

Advertising

SaveChildrenIT : ??“Non esiste un pianeta B!” Impegnarci per preservare il nostro pianeta è un dovere che ognuno deve sentire nel pro… - elio_vito : La cosa grave della trasmissione da Mosca di @nonelarena è che nel presentare il programma si precisa di essere and… - lorepregliasco : Giletti dice a Zakharova che i media italiani sono gli unici a far parlare i propagandisti di Putin. Come se fosse… - MassiMarz74 : RT @zaffiro_paola: Quanto stavo bene quando evitavo qualsiasi cosa avesse lontanamente a che fate con l'amore. Guardavo solo horror e thril… - DavidRulez : Tutto nella vita accade al momento giusto e vedere I Soprano nel momento peggiore di questa merda chiamata vita è s… -