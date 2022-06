Caro gasolio, pescatori in pressing su Draghi: ecco perchè (Di lunedì 6 giugno 2022) I rincari di carburante fanno esplodere la protesta dei pescatori che, nei giorni scorsi, hanno manifestato a Roma per richiamare l’attenzione del Governo che dovrà intervenire in fretta per disinnescare l’ennesima “bomba” a orologeria pronta a complicare il cammino dell’esecutivo guidato da Draghi, sempre in fibrillazione. Esplode la protesta dei pescatori Abbiamo avanzato tre ipotesi da portare avanti: il prezzo fisso sul gasolio con un tetto massimo di 70 centesimi che ci consenta subito di poter tornare in mare; passare il credito di imposta dal 20 al 50% ed infine il blocco immediato dei mutui. E se per attuare queste nostre richieste occorre tempo abbiamo chiesto il fermo facoltativo di emergenza che avevamo proposto inizialmente”. E’ quanto hanno riferito i componenti della delegazione di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 giugno 2022) I rincari di carburante fanno esplodere la protesta deiche, nei giorni scorsi, hanno manifestato a Roma per richiamare l’attenzione del Governo che dovrà intervenire in fretta per disinnescare l’ennesima “bomba” a orologeria pronta a complicare il cammino dell’esecutivo guidato da, sempre in fibrillazione. Esplode la protesta deiAbbiamo avanzato tre ipotesi da portare avanti: il prezzo fisso sulcon un tetto massimo di 70 centesimi che ci consenta subito di poter tornare in mare; passare il credito di imposta dal 20 al 50% ed infine il blocco immediato dei mutui. E se per attuare queste nostre richieste occorre tempo abbiamo chiesto il fermo facoltativo di emergenza che avevamo proposto inizialmente”. E’ quanto hanno riferito i componenti della delegazione di ...

