Calciomercato Milan – Su Bremer è in vantaggio l’Inter: le ultime (Di lunedì 6 giugno 2022) Il Milan cerca un difensore per la prossima stagione. Bremer è uno dei nomi sulla lista, ma l'Inter è in vantaggio sul centrale del Torino Leggi su pianetamilan (Di lunedì 6 giugno 2022) Ilcerca un difensore per la prossima stagione.è uno dei nomi sulla lista, ma l'Inter è insul centrale del Torino

Advertising

cmdotcom : La scelta del #Milan: #Saelemaekers è sul mercato, fissato il prezzo - cmdotcom : #Lang in pressing, vuole il #Milan: le condizioni del #Bruges e l'idea di #Maldini - Gazzetta_it : #Leao - Milan, la trattativa per il rinnovo entra nel vivo. Pronta l'offerta per vincere le tentazioni spagnole - Milannews24_com : Piace #Traorè - saltandpepper90 : CLAMOROSO ?? Il #Milan guarda con interesse a #Veretout e nei prossimi giorni ci potrebbe essere un incontro decisiv… -