Borsa: Europa apre in rialzo, Parigi +0,75% (Di lunedì 6 giugno 2022) Le Borse europee aprono in rialzo. Francoforte segna un +0,81% con il Dax a quota 14.576 punti. Parigi registra un +0,75% con il Cac 40 a quota 6.533 punti. Londra è a +0,98% con il Ftse 100 a 7.606 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Le Borse europee aprono in. Francoforte segna un +0,81% con il Dax a quota 14.576 punti.registra un +0,75% con il Cac 40 a quota 6.533 punti. Londra è a +0,98% con il Ftse 100 a 7.606 ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: Europa apre in rialzo, Parigi +0,75%: Francoforte +0,81%%, Londra +0,98%; Madrid +0,72% - fisco24_info : Borsa: Asia spinta dalla riapertura di Pechino, Tokyo +0,56%: Futures Europa e Usa in rialzo, dollaro arretra su eu… - FRANCESCOLARDIN : RT @QPeriscopica: @fattoquotidiano Tassi a 0 Fanno salire #inflazione per favorire i debitori (Stato e imprese) a scapito dei creditori (ri… - QPeriscopica : @fattoquotidiano Tassi a 0 Fanno salire #inflazione per favorire i debitori (Stato e imprese) a scapito dei credito… - patriziarutigl1 : RT @ansa_economia: Borsa: Asia in rialzo con Tokyo, verso rialzo Europa. Diversi dati macro in agenda tra cui pmi servizi Italia #ANSA http… -