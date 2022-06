Barù si è fidanzato: Jessica Selassié interviene e chiarisce il loro rapporto (Di lunedì 6 giugno 2022) Jessica Selassié è intervenuta sui social per chiarire il suo rapporto attuale con Barù, dopo un po’ di segnalazioni che hanno mostrato il food blogger ed esperto di vini in compagnia di una ragazza. Barù si è fidanzato: Jessica Selassié interviene Ciao a tutti! Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 6 giugno 2022)è intervenuta sui social per chiarire il suoattuale con, dopo un po’ di segnalazioni che hanno mostrato il food blogger ed esperto di vini in compagnia di una ragazza.si èCiao a tutti! Volevo dirvi che visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

SSempreio123 : Grazie Barù per non avere ammesso di esserti fidanzato e ora noi ci dobbiamo beccare i messaggi degli haters in cui… - potente_adoro : RT @blogtivvu: Barù si è fidanzato: Jessica Selassié interviene e chiarisce il loro rapporto - Karubdrl : Jessica che conferma al mondo che Barú si è fidanzato come dimostrano le sue foto con la sua nuova fidanzata modell… - blogtivvu : Barù si è fidanzato: Jessica Selassié interviene e chiarisce il loro rapporto - Bri46233001 : @luciaD4567 Sì che 3 fidanzato ieri Fulvia ha detto che ha visto baru a dare un regalo a lei al ristorante e poi og… -

