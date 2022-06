Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi: orari 5 giugno, percorso, altimetria, tv, streaming, favoriti (Di domenica 5 giugno 2022) Inizia oggi, domenica 5 giugno, la 74esima edizione del Giro del Delfinato. La classica corsa a tappe di avvicinamento al Tour de France prenderà il via da La Voulte-sur-Rhône con una frazione dal profilo già piuttosto interessante, inaugurando una settimana in cui la salita sarà la grande protagonista. percorso 191,8 km da La Voulte-sur-Rhône a Beauchastel con un tracciato che presenta una sorta di doppio circuito. I corridori intercetteranno la linea d’arrivo già infatti dopo 129 km quando si saranno messi alle spalle tre dei quattro GPM previsti. La strada presenterà immediatamente la salita più dura, il 2a categoria di Col de Leyrisse, 10,4 km costanti intorno al 5%. In rapida successione verranno percorsi i 3,3 km al 6,6% della Côte de Barraques. Lunga discesa e poi verrà affrontata per la prima ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Inizia, domenica 5, la 74esima edizione deldel. La classica corsa a tappe di avvicinamento al Tour de France prenderà il via da La Voulte-sur-Rhône con una frazione dal profilo già piuttosto interessante, inaugurando una settimana in cui la salita sarà la grande protagonista.191,8 km da La Voulte-sur-Rhône a Beauchastel con un tracciato che presenta una sorta di doppio circuito. I corridori intercetteranno la linea d’arrivo già infatti dopo 129 km quando si saranno messi alle spalle tre dei quattro GPM previsti. La strada presenterà immediatamente la salita più dura, il 2a categoria di Col de Leyrisse, 10,4 km costanti intorno al 5%. In rapida successione verranno percorsi i 3,3 km al 6,6% della Côte de Barraques. Lunga discesa e poi verrà affrontata per la prima ...

