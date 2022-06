"Cosa tacciono sugli immigrati". Giorgia Meloni demolisce la sinistra: l'ultima vergogna del Pd (Di domenica 5 giugno 2022) Giorgia Meloni indignata. A mandare su tutte le furie la leader di Fratelli d'Italia l'ultimo caso di cronaca che vede protagoniste delle giovani ragazze. Queste sarebbe state molestate di ritorno da Gardaland sul treno per Milano. Il motivo "Le donne bianche qui non salgono". Ecco allora che diversi individui nordafricani le avrebbero "accerchiate, palpeggiate, molestate". Una vera e propria vergogna su cui la Meloni non può tacere: "Come per le abominevoli violenze di capodanno, anche sul gravissimo episodio avvenuto a Peschiera del Garda è calata una cappa di silenzio da parte di certa sinistra e delle femministe", ha tuonato con un post su Facebook per poi denunciare la sinistra. O meglio il suo solito atteggiamento: "Nessuna parola di sdegno, nessuna presa di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022)indignata. A mandare su tutte le furie la leader di Fratelli d'Italia l'ultimo caso di cronaca che vede protagoniste delle giovani ragazze. Queste sarebbe state molestate di ritorno da Gardaland sul treno per Milano. Il motivo "Le donne bianche qui non salgono". Ecco allora che diversi individui nordafricani le avrebbero "accerchiate, palpeggiate, molestate". Una vera e propriasu cui lanon può tacere: "Come per le abominevoli violenze di capodanno, anche sul gravissimo episodio avvenuto a Peschiera del Garda è calata una cappa di silenzio da parte di certae delle femministe", ha tuonato con un post su Facebook per poi denunciare la. O meglio il suo solito atteggiamento: "Nessuna parola di sdegno, nessuna presa di ...

