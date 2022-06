(Di domenica 5 giugno 2022) "Per contrastare lo spopolamento delle periferie, dobbiamo attuare delle politiche che non solo valorizzino i, ma anche le piccole realta' imprenditoriali locali". Video Montato 5 ...

"Per contrastare lo spopolamento delle periferie, dobbiamo attuare delle politiche che non solo valorizzino i piccoli Comuni, ma anche le piccole realta' imprenditoriali locali". Video Montato 5 ...... Mirko, Assessore all'Istruzione, Universita' e Cultura della Provincia Autonoma di Trento; ... digitalizzazione e transizione verde" Evento a cura di Hub InnovazioneCON: Achille ... Bisesti: "In Trentino diverse eccellenze nei piccoli Comuni" - Italia Lo ha detto l'assessore alla cultura della Provincia di Trento, Mirko Bisesti, intervenuto all'incontro "Quale futuro per la macroregione alpina", organizzato, nell'ambito della presidenza italiana di ...TRENTO. La competizione tra gli studenti della provincia di Trento è stata fortissima: si sono confrontate a colpi di educazione stradale 22 classi di 5 scuole, per un totale di 355 ragazzi coinvolti.