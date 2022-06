Amministrative | Iovino M5S | “A Nola un progetto credibile”

(Di domenica 5 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – “Con un, un uomo che abbia le capacità umane e professionali per interpretarlo al meglio e una squadra competitiva e valida, possiamo finalmente fare diun territorio che faccia da volano per il rilancio dell’intero comprensorio. Con il presidente Giuseppe Conte, il ministro Di Maio, il candidato sindaco Carlo Buonauro, i nostri attivisti e i portavoce a ogni livello istituzionale, oggi abbiamo dato un segnale forte dell’impegno che abbiamo messo in campo per questa città e per questa terra.non sarà più l’epicentro del famigerato “triangolo della morte”. Vogliamo riappropriarci del verde pubblico, valorizzare parchi e spazi verdi. Qui abbiamo una tra le più belle e più grandi piazze al mondo, piazza d’Armi. Abbiamo la tradizione ...

