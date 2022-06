Stranger Things, ecco quanto guadagnano gli attori per ogni episodio e chi è il più pagato (Di sabato 4 giugno 2022) Stranger Things, fortunata serie tv targata Netflix, è senza dubbio una delle pellicole della piattaforma streaming più seguite di sempre. Lo scorso 27 maggio 2022, la storia ha continuato ad appassionare i fan del fantasy con l’uscita della quarta stagione. Non a caso, ha battuto in termini di ascolti record la serie tv Bridgerton che fino a quel momento deteneva il primato assoluto. Due settimane prima, il 14 maggio, si era tenuta la première globale del primo volume. Dopo la proiezione del primo episodio il cast, i creatori – i fratelli Duffer – e i numerosi ospiti hanno festeggiato l’uscita della serie presso i Netflix Studios di Brooklyn, a New York. Insieme a Stranger Things, anche gli attori principali hanno potuto godere di un gran successo negli anni e di un gran seguito, e ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 giugno 2022), fortunata serie tv targata Netflix, è senza dubbio una delle pellicole della piattaforma streaming più seguite di sempre. Lo scorso 27 maggio 2022, la storia ha continuato ad appassionare i fan del fantasy con l’uscita della quarta stagione. Non a caso, ha battuto in termini di ascolti record la serie tv Bridgerton che fino a quel momento deteneva il primato assoluto. Due settimane prima, il 14 maggio, si era tenuta la première globale del primo volume. Dopo la proiezione del primoil cast, i creatori – i fratelli Duffer – e i numerosi ospiti hanno festeggiato l’uscita della serie presso i Netflix Studios di Brooklyn, a New York. Insieme a, anche gliprincipali hanno potuto godere di un gran successo negli anni e di un gran seguito, e ...

NetflixIT : Un'attesa che sembrava non finire più ma finalmente ci siamo. Stranger Things 4 vol. 1 è ora disponibile. - NetflixIT : Letteralmente noi guardando Stranger Things tutto il weekend. - piedcypherV : @Stranger_Things Vecna's basement. - stvrklqver : RT @L0GANLOKI: pazzesco come guardare stranger things mi faccia venire voglia di avere un gruppo di amici con cui uscire la sera in bicicle… - hopeshunters : è arrivato il momento di guardare la 4x07 di stranger things -