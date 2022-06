Shakira e Piqué si separano (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) – Shakira e il difensore del Barcellona Gerard Piqué si sono lasciati. Lo hanno confermato i diretti interessati con una nota congiunta diffusa dagli agenti della cantante: “Siamo spiacenti di confermare – si legge nella dichiarazione dei due – che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione”. Shakira e Piqué, campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d’Europa nel 2012, stavano insieme dal 2010 e hanno due figli insieme: Milan e Sasha. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 giugno 2022) (Adnkronos) –e il difensore del Barcellona Gerardsi sono lasciati. Lo hanno confermato i diretti interessati con una nota congiunta diffusa dagli agenti della cantante: “Siamo spiacenti di confermare – si legge nella dichiarazione dei due – che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la loro privacy. Grazie per la vostra comprensione”., campione del mondo con la Spagna nel 2010 e d’Europa nel 2012, stavano insieme dal 2010 e hanno due figli insieme: Milan e Sasha. L'articolo proviene da Italia Sera.

rtl1025 : ?? La cantante colombiana #Shakira è stata ricoverata in ospedale per un malore probabilmente legato a un attacco d'… - repubblica : Piqué-Shakira, è finita: lui l'ha tradita con una ventenne e lei l'ha scoperto - Agenzia_Ansa : Shakira annuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale ha avuto due… - jornalistavitor : RT @repubblica: Malore per Shakira, è stata ricoverata in ospedale. Al suo fianco Piqué - leggoit : #shakira e Piquè, è finita: ora è ufficiale. Il comunicato congiunto: «Ci stiamo separando» -

