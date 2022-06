Salario minimo in Italia: cos’è, in cosa consiste e quanto dovrebbe essere (Di sabato 4 giugno 2022) Salario minimo in Italia: il dibattito politico sulla questione si è acceso dal momento che gli altri paesi dell’Unione Europea non solo l’hanno adottato ma lavorano per migliorarlo. Salario minimo in Italia: cos’è e in cosa consiste Il M5S ha da tempo depositato a prima firma Nunzia Catalfo (ex ministro del Lavoro) un disegno di legge per introdurre il Salario minimo. Oggi ci si chiede a che punto è l’Italia rispetto a garantire questo diritto per tantissimi cittadini lavoratori precari. Il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte, insiste: “Bisogna intervenire subito – ha detto – il progetto di legge è al Senato. La legge si può approvare in poco tempo”. Il Salario ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 4 giugno 2022)in: il dibattito politico sulla questione si è acceso dal momento che gli altri paesi dell’Unione Europea non solo l’hanno adottato ma lavorano per migliorarlo.ine inIl M5S ha da tempo depositato a prima firma Nunzia Catalfo (ex ministro del Lavoro) un disegno di legge per introdurre il. Oggi ci si chiede a che punto è l’rispetto a garantire questo diritto per tantissimi cittadini lavoratori precari. Il leader dei pentastellati, Giuseppe Conte, insiste: “Bisogna intervenire subito – ha detto – il progetto di legge è al Senato. La legge si può approvare in poco tempo”. Il...

