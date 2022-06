Non si fermano le critiche a Gattuso. Che adesso “ringhia”: «Io razzista e omofobo? Si diano una calmata» (Di sabato 4 giugno 2022) Non si fermano gli insulti a Rino Gattuso da parte dei tifosi del Valencia. Una pioggia orchestrata al meglio, un boicottaggio che non ha né capo né coda. Non sono bastate le prese di posizione, gli odiatori del web continuano a inveire. E trovano terreno fertile nel politicamente corretto. Tutta colpa di quelle frasi risalenti a tempo fa: “Non riesco a vedere le donne giocare a calcio. Non mi piace dirlo, ma è così”. Oppure quella del 2008: “Il matrimonio dovrebbe essere tra uomo e donna. Quello gay è molto strano per me”. Uno dei club di tifosi del Valencia ha inviato una nota ai media in cui viene chiesto di boicottare l’arrivo dell’ex allenatore azzurro, additato come xenofobo, omofobo e maschilista. A difendere il tecnico, sin dall’inizio, ci ha pensato Tiemoué Bakayoko, che ha avuto Gattuso come allenatore ai ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 4 giugno 2022) Non sigli insulti a Rinoda parte dei tifosi del Valencia. Una pioggia orchestrata al meglio, un boicottaggio che non ha né capo né coda. Non sono bastate le prese di posizione, gli odiatori del web continuano a inveire. E trovano terreno fertile nel politicamente corretto. Tutta colpa di quelle frasi risalenti a tempo fa: “Non riesco a vedere le donne giocare a calcio. Non mi piace dirlo, ma è così”. Oppure quella del 2008: “Il matrimonio dovrebbe essere tra uomo e donna. Quello gay è molto strano per me”. Uno dei club di tifosi del Valencia ha inviato una nota ai media in cui viene chiesto di boicottare l’arrivo dell’ex allenatore azzurro, additato come xenofobo,e maschilista. A difendere il tecnico, sin dall’inizio, ci ha pensato Tiemoué Bakayoko, che ha avutocome allenatore ai ...

