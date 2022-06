Lazio, Muriqi: «Andrò al raduno e poi deciderò sul futuro» (Di sabato 4 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante kosovaro Vedat Muriqi ha parlato del suo futuro dal ritiro della nazionale kosovara. L’attaccante – dopo il prestito Maiorca dove ha impressionato tutti – tornerà alla Lazio. «Ora non penso al mio futuro. Sono completamente concentrato sulla nazionale. Ho un contratto con una squadra, mi presenterò al raduno e poi prenderò una decisione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante kosovaro Vedatha parlato del suodal ritiro della nazionale kosovara. L’attaccante – dopo il prestito Maiorca dove ha impressionato tutti – tornerà alla. «Ora non penso al mio. Sono completamente concentrato sulla nazionale. Ho un contratto con una squadra, mi presenterò ale poi prenderò una decisione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

