GUIDA TV 4 GIUGNO 2022: UN SABATO TRA ITALIA-GERMANIA, PARADISO AMARO E I GIALLI (Di sabato 4 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.00: ITALIA-GERMANIA – Calcio Rai2 ore 21.20: Prigioniera di un Incubo 1°Tv – Film Rai3 ore 21.20: Sapiens: Un Solo Pianeta – Attualità Rete4 ore 21.30: Bomber – Film Canale5 ore 21.30: PARADISO AMARO – Film ITALIA1 ore 21.20: Richie Rich: Il Più Ricco del Mondo – Film La7 ore 21.15: Il Buongiorno del Mattino – Film Tv8 ore 21.30: La Cuoca del Presidente – Film Nove ore 21.35: Scomparsa: Il Caso Ragusa – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.05: Una Storia Qualunque – Film Rai2 ore 23.00: Tg2 Dossier – Rubrica Rai3 ore 23.55: Tg3 Mondo – Rubrica Rete4 ore 23.45: Confessione ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 4 giugno 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog e buon divertimento con il Totoshare.I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.00:– Calcio Rai2 ore 21.20: Prigioniera di un Incubo 1°Tv – Film Rai3 ore 21.20: Sapiens: Un Solo Pianeta – Attualità Rete4 ore 21.30: Bomber – Film Canale5 ore 21.30:– Film1 ore 21.20: Richie Rich: Il Più Ricco del Mondo – Film La7 ore 21.15: Il Buongiorno del Mattino – Film Tv8 ore 21.30: La Cuoca del Presidente – Film Nove ore 21.35: Scomparsa: Il Caso Ragusa – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 23.05: Una Storia Qualunque – Film Rai2 ore 23.00: Tg2 Dossier – Rubrica Rai3 ore 23.55: Tg3 Mondo – Rubrica Rete4 ore 23.45: Confessione ...

Advertising

bubinoblog : GUIDA TV 4 GIUGNO 2022: UN SABATO TRA ITALIA-GERMANIA, PARADISO AMARO E I GIALLI - Frances80540381 : RT @infoitinterno: Referendum 12 giugno, la guida: per cosa si vota e la spiegazione dei cinque quesiti - Cosmopolitan_IT : L'ispirazione ce la danno le stelle: l'oroscopo di AstriMatti ti accompagna nel weekend come una guida per interpre… - mondopadano : #MondoPadano è in edicola fino a giovedì 9 giugno con una nuova ricchissima edizione. Ecco la prima pagina del dors… - alleanzaxeuropa : RT @istbrunoleoni: Referendum sulla Giustizia. Un'opportunità per stimolare un approccio parlamentare che sia riformatore e organico Leggi… -