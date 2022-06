Gravina e le “fughe” dalla Nazionale | «Qualche club lo fa per rancore | altri per tutelare i propri interessi»

(Di sabato 4 giugno 2022) Il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento a Bologna ed ha risposto anche ad una domanda sulla “fuga” da Coverciano di alcuni nazionali, in particolare Lazzari e Zaccagni, oggi al centro delle critiche dei quotidiani e sui quali la Lazio ha tentato di imbastire una difesa con un comunicato ufficiale. Queste le parole di. “Cominciamo a percepire una sorta di distacco, ci sono contaminazioni esterne. C’è qualcuno che preme perilo interesse ma questo è nel DNA delle società di calcio. Qualcun altro lo fa per, qualcun altro ancora ha comportamenti contrastanti. Il valore e l’attaccamento alla maglia è qualcosa che comincia a sfumare, in questo bisognerà fare qualcosa in più: fermo restando, e lo dico con massimo ...

...le difficoltà - ha aggiunto- ma non si può parlare di riforma di sistema se poi non teniamo una coerenza. Quando si parla di sistema bisogna ragionare di conseguenza, non ci sonoin ...... la suggestione al […] di Marco Grasso Pianeta Figc Nel mondo dorato del calcio i dinosauri sono sopravvissutiarrivò che c'era Schillaci di Lorenzo Vendemiale Lucia Mascino "Le...Qualcun altro lo fa per rancore, qualcun altro ancora ha comportamenti contrastanti. Sui saluti anticipati a Coverciano da parte di Lazzari e Zaccagni, Gravina ha risposto… Leggi ...Anche il presidente della Figc Gabriele Gravina si è espresso in merito ai tanti giocatori che, negli ultimi giorni, hanno lasciato il ritiro di Coverciano della Nazionale. Il numero uno ...