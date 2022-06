Formula E, E-Prix Jakarta: Evans cala il tris e diventa il nuovo leader della classifica (Di sabato 4 giugno 2022) Mitch Evans ha conquistato il primo E-Prix di Jakarta della storia del Mondiale Formula E. Terzo acuto in questo 2022 per il neozelandese di Jaguar che lascia l’Indonesia da leader della graduatoria generale dopo una prova semplicemente perfetta. DS Techeetah contro tutti allo spegnimento dei semafori. Il francese Jean Éric Vergne ed il portoghese Antonio Felix Da Costa, rispettivamente primo e secondo in griglia hanno mantenuto il primato nei primi giri, una fase che ha preceduto l’ingresso della Safety Car per rimuovere una ruota persa dal britannico Oliver Rowland (Mahindra Racing). La ripartenza ha visto un deciso assalto di Mitch Evans (Jaguar), abile ad approfittare di un errore dei rivali per prendere la seconda piazza. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 4 giugno 2022) Mitchha conquistato il primo E-distoria del MondialeE. Terzo acuto in questo 2022 per il neozelandese di Jaguar che lascia l’Indonesia dagraduatoria generale dopo una prova semplicemente perfetta. DS Techeetah contro tutti allo spegnimento dei semafori. Il francese Jean Éric Vergne ed il portoghese Antonio Felix Da Costa, rispettivamente primo e secondo in griglia hanno mantenuto il primato nei primi giri, una fase che ha preceduto l’ingressoSafety Car per rimuovere una ruota persa dal britannico Oliver Rowland (Mahindra Racing). La ripartenza ha visto un deciso assalto di Mitch(Jaguar), abile ad approfittare di un errore dei rivali per prendere la seconda piazza. Il ...

Advertising

luca_pelle2508 : RT @PelleMotorsport: Evans vince in Indonesia e diventa il nuovo leader del Mondiale #motorsport #pellemotorsport #passion #motori #formul… - PelleMotorsport : Evans vince in Indonesia e diventa il nuovo leader del Mondiale #motorsport #pellemotorsport #passion #motori… - sportmediaset : Evans trionfa al fotofinish, Giacarta amara per Giovinazzi #FormulaE #JakartaEPrix - sportmediaset : Vergne nella storia con la pole record, Giovinazzi 22° #FormulaE #JakartaEPrix - F1inGenerale_ : Tutto pronto per l'E-Prix di Giacarta di Formula E: segui in diretta la nona tappa della Season 8. Techeetah in pri… -