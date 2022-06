Un Posto al Sole va in vacanza | quando tornerà in onda

(Di venerdì 3 giugno 2022) Spuntano le date in cui non andrà inUnalsu Rai Tre. Andiamo quindi a vederesarà sospesa la soap ambientata a Napoli. Anche Unalè pronto ad andare in, con la soap opera ambientata a Napoli che verrà sospesa per alcune settimane. Scopriamo tutti i dettagli riguardanti lo stop ein palinsesto la serie televisiva. Il logo della famosa serie televisiva insu Rai Tre (Via Screenshot)La Rai ha pubblicato il palinsesto televisivo per la stagione estiva, comunicando ai telespettatori anche la sospensione di ‘Unal‘. I fan però non devono disperare visto che l’amatissima soap opera si fermerà ...

Advertising

NinaSoldano : Un Posto al Sole arriva a Procida: e tra Roberto e Marina ne succederanno delle belle | Vanity Fair Italia - zazoomblog : Un posto al sole: Nunzio è in forte crisi - #posto #sole: #Nunzio #forte #crisi - infoitcultura : Un Posto al Sole 3 giugno 2022 Anticipazioni: Chiara viene lasciata? - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 3 giugno: Raffaele ha un (grosso) problema da risolvere! - LeonorO43665348 : RT @nicolasavoia: #Ascoltitv soap 1/06 ??#twittamiBeautiful 2.530.000 20,83% ????#UnaVita 2.440.000 21,50% ??#SeiSorelle 1.226.000 16% ??#B… -

Londra. Il tempo non poteva essere dei migliori. Ilsi è fatto vedere subito ieri, a riscaldare le prime centinaia di persone in marcia all'alba, pur di assicurarsi unin prima fila alla grande parata militare che ha segnato l'inizio dei ...Le anticipazioni di Unalci fanno sapere che Nunzio è in forte crisi per via di Chiara. Vediamo insieme cosa succederà. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Le anticipazioni della soap opera ci ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina andrà a Procida e conoscerà un affascinante cinquantenne e sarà divisa fra Roberto e Arnaud ...Il 50 per cento degli avventori preferisce prenotare, per evitare alzatacce e per non avere la sorpresa di restare in attesa sotto il sole dopo aver trascorso oltre un’ora a cercare un posto per ...