Salvini teme il flop sui referendum e cerca già alibi: “Sui quesiti è calata la censura dei media” (Di venerdì 3 giugno 2022) Sui referendum sulla giustizia, Matteo Salvini non sta sereno. “Un quesito inutile e quattro dannosi”, usando le parole di Piercamillo Davigo. Per non parlare “della gestione della giustizia devastante” addebitata da Nicola Gratteri al Governo Draghi. Citazioni che danno la misura del clima che si respira a poco più di una settimana dal voto del 12 giugno sui cinque discussi referendum proprio sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. Salvini: bavaglio sulla consultazione E se c’è qualcuno che rischia l’osso del collo dal possibile flop della consultazione – nonostante l’accorpamento con le Amministrative il quorum della metà più uno degli aventi diritto al voto è tutt’altro che scontato – quel qualcuno è proprio Matteo Salvini. Meglio allora cercare subito un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 3 giugno 2022) Suisulla giustizia, Matteonon sta sereno. “Un quesito inutile e quattro dannosi”, usando le parole di Piercamillo Davigo. Per non parlare “della gestione della giustizia devastante” addebitata da Nicola Gratteri al Governo Draghi. Citazioni che danno la misura del clima che si respira a poco più di una settimana dal voto del 12 giugno sui cinque discussiproprio sulla giustizia promossi da Lega e Radicali.: bavaglio sulla consultazione E se c’è qualcuno che rischia l’osso del collo dal possibiledella consultazione – nonostante l’accorpamento con le Amministrative il quorum della metà più uno degli aventi diritto al voto è tutt’altro che scontato – quel qualcuno è proprio Matteo. Meglio allorare subito un ...

Advertising

infoitinterno : Perché il Copasir teme che Salvini (o altri) abbiano fornito informazioni segrete a Mosca - Kalmha : RT @fanpage: Il Copasir ha chiesto al governo una relazione per capire se informazioni top secret sono finite nelle mani di “persone non au… - Paolosantagata5 : RT @fanpage: Il Copasir ha chiesto al governo una relazione per capire se informazioni top secret sono finite nelle mani di “persone non au… - jimihendrix1980 : RT @fanpage: Il Copasir ha chiesto al governo una relazione per capire se informazioni top secret sono finite nelle mani di “persone non au… - Pietro13774113 : RT @fanpage: Il Copasir ha chiesto al governo una relazione per capire se informazioni top secret sono finite nelle mani di “persone non au… -