Salernitana, Fabio Cannavaro in pole per la panchina. I tifosi insorgono: "Non lo vogliamo perchè nel 1999..." (VIDEO) (Di venerdì 3 giugno 2022) Per la Salernitana sono ore di fuoco visto che dopo il clamoroso divorzio con il ds Walter Sabatini per divergenze sul mercato, anche il tecnico Davide Nicola, grande protagonista della salvezza... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 3 giugno 2022) Per lasono ore di fuoco visto che dopo il clamoroso divorzio con il ds Walter Sabatini per divergenze sul mercato, anche il tecnico Davide Nicola, grande protagonista della salvezza...

Advertising

Pall_Gonfiato : Salernitana, Fabio Cannavaro in pole per la panchina. I tifosi insorgono: 'Non lo vogliamo perchè nel 1999...' (VID… - ferlito_fabio : @Wes10Sneijder1 @andrea_mila10 @giampacs @OfficialUSS1919 @TeofiloSteven Penso che il progetto della Salernitana (s… - ferlito_fabio : @AntonioPascuzzo @capuanogio @OfficialUSS1919 1 dovevamo retrocedere già l anno scorso. Io andrei cauto con le affe… - Wes10Sneijder1 : @ferlito_fabio @andrea_mila10 @giampacs @OfficialUSS1919 @TeofiloSteven Gli interessi della Salernitana quali sareb… - TuttoCagliari : Salernitana, in caso di addio di Nicola si valutano i nomi di Fabio Cannavaro e De Zerbi -