Ruud-Cilic in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 3 giugno 2022) Caspersfiderà Marinnel contesto della sfida valevole come semifinale del tabellone principale del. Il norvegese ha piegato la resistenza del danese Holger Rune ai quarti di finale, assicurandosi l’opportunità di arrivare a un match dalla prestigiosa finale parigina. Il croato invece, già campione Slam nel 2014 agli Us Open, è tornato in una semifinale Slam dopo aver sconfitto Andrey Rublev, più quotato a suo discapito.parte assolutamente con i favori del pronostico, per costanza di rendimento sulla terra battuta e status sul circuito, ma attenzione all’imprevedibile; qualora il croato servisse come in semifinale, con 20 ace come contorno, non sarebbe facile neutralizzare il suo tennis pragmatico. Grande attesa per lo ...