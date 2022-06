Roma, ragazzo di 19 anni saccheggia le auto sul Lungotevere e poi fugge via: arrestato (Di venerdì 3 giugno 2022) Una scena quasi da film. Ieri un ragazzo di 19 anni ha deciso di uscire sul Lungotevere della Vittoria, non per fare una passeggiata e passare un Giovedì sera tranquillo, bensì per distruggere le auto parcheggiate e saccheggiarle. Ha iniziato danneggiando alcuni deflettori di qualche auto in sosta, poi ha aperto le auto rubando due valigie all’interno. Non si è accorto però che non molto lontano da lui c’era un Carabiniere fuori servizio. Leggi anche: Roma, carabiniere trovato morto nella sua auto: accanto la pistola e un biglietto La vicenda e la fuga Il ragazzo del campo rom La Monachina, è stato avvistato da un agente fuori servizi che ha chiesto l’intervento immediato di una pattuglia. I carabinieri sono arrivati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Una scena quasi da film. Ieri undi 19ha deciso di uscire suldella Vittoria, non per fare una passeggiata e passare un Giovedì sera tranquillo, bensì per distruggere leparcheggiate erle. Ha iniziato danneggiando alcuni deflettori di qualchein sosta, poi ha aperto lerubando due valigie all’interno. Non si è accorto però che non molto lontano da lui c’era un Carabiniere fuori servizio. Leggi anche:, carabiniere trovato morto nella sua: accanto la pistola e un biglietto La vicenda e la fuga Ildel campo rom La Monachina, è stato avvistato da un agente fuori servizi che ha chiesto l’intervento immediato di una pattuglia. I carabinieri sono arrivati ...

