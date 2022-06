Rally Sardegna | Mondiale 2022 | Esapekka Lappi in testa con 7 decimi di margine su Tänak Cancellate SS8 e SS9

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 giugno 2022) Nella classifica generale dopo il secondo stage deldi, quinta tappa delWRC, il finlandese(Toyota) si trova in, in vantaggio di appena setterispetto a chi lo insegue, ovvero l’estone Ott(Hyundai). La giornata si è però chiusa prima del previsto: erano in programma nove speciali, in un secondo stage dunque particolarmente impegnativo, ma i problemi verificatisi dopo la SS6 hanno indotto l’organizzazione prima a sospendere la SS8 e, visti i problemi nel raggiungere la zona di partenza della SS9, a cancellare anche quest’ultima, chiudendo in anticipo rispetto al previsto. Come detto, i problemi sono iniziati durante la SS6, nel corso del primo passaggio da Osilo ...