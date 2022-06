Ostia, ancora fiamme nella pineta di Castel Fusano (Di venerdì 3 giugno 2022) Ostia – ancora fiamme nella pineta di Castel Fusano. Il polmone verde del decimo municipio, già martoriato dagli incendi di domenica e lunedì scorso, è tornato a bruciare intorno alle 17.30 di oggi nello stesso identico punto. Ad avviare il nuovo rogo, qualche piccolo focolaio residuo, come spesso accade nella fitta vegetazione della pineta. Sul posto sono accorsi i volontari dei Vigili del Fuoco in congedo, l’Anc Roma Litorale e la Protezione civile The Angels. Le operazioni di spegnimento, che hanno richiesto anche l’intervento di un elicottero, si sono protratte per circa un paio d’ore e si sono ufficialmente concluse intorno alle 19.30. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 giugno 2022)di. Il polmone verde del decimo municipio, già martoriato dagli incendi di domenica e lunedì scorso, è tornato a bruciare intorno alle 17.30 di oggi nello stesso identico punto. Ad avviare il nuovo rogo, qualche piccolo focolaio residuo, come spesso accadefitta vegetazione della. Sul posto sono accorsi i volontari dei Vigili del Fuoco in congedo, l’Anc Roma Litorale e la Protezione civile The Angels. Le operazioni di spegnimento, che hanno richiesto anche l’intervento di un elicottero, si sono protratte per circa un paio d’ore e si sono ufficialmente concluse intorno alle 19.30. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie diX ...

