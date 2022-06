Mbappé e la lista nera al Psg, lui sbotta sui social: “Fake” (Di venerdì 3 giugno 2022) Il francese ha risposto alle recenti indiscrezioni relative ad una sua presunta lista nera con i "personaggi" del Psg da "fare fuori". Leggi su itasportpress (Di venerdì 3 giugno 2022) Il francese ha risposto alle recenti indiscrezioni relative ad una sua presuntacon i "personaggi" del Psg da "fare fuori".

Roma, tentazione Paredes in uscita dal Psg L'argentino è stato messo sulla lista nera di Mbappé nel Psg e ha il contratto in scadenza nel 2023. Il prezzo è d'occasione: meno di 20 milioni. E lo stipendio sarebbe attutito dal Decreto Crescita.