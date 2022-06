Marco Liorni: il ricordo per lei ci sarà a Reazione a Catena (Di venerdì 3 giugno 2022) Marco Liorni ha stupito i fan di Reazione a Catena con un bellissimo omaggio a Lucia Menghini, l’ex concorrente morta in un incidente qualche mese fa. Scopriamo nel dettaglio le sue parole. Sono passati pochi mesi dalla tragica notizia su Lucia Menghini, l’ex concorrente di Reazione a Catena che ha perso la vita per via L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 3 giugno 2022)ha stupito i fan dicon un bellissimo omaggio a Lucia Menghini, l’ex concorrente morta in un incidente qualche mese fa. Scopriamo nel dettaglio le sue parole. Sono passati pochi mesi dalla tragica notizia su Lucia Menghini, l’ex concorrente diche ha perso la vita per via L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

MarcoNe06944542 : @chirurgoest76 @carmelitadurso Certo guarda che con Michele guardi' non ti puoi comportare come si sta comportando… - Dtti_digitale : Sedicesima edizione per “Reazione a Catena”, il game show di Rai1 condotto da Marco Liorni che mette alla prova l’i… - zazoomblog : MARCO LIORNI: REAZIONE A CATENA SI ALLUNGA E TORNA IL PUBBLICO. INSINNA? LO AMMIRO - #MARCO #LIORNI: #REAZIONE… - bubinoblog : MARCO LIORNI: REAZIONE A CATENA SI ALLUNGA E TORNA IL PUBBLICO. INSINNA? LO AMMIRO - Fillyci : @Cinguetterai Finalmente!!Marco Liorni???? La bravura e la gentilezza?????? #reazioneacatena -