Gazzetta: Insigne probabilmente avrebbe lasciato Coverciano anche senza infortunio, è a rischio bocciatura (Di venerdì 3 giugno 2022) Ieri Insigne, Emerson Palmieri e Bernardeschi hanno lasciato il ritiro della Nazionale. La Gazzetta dello Sport scrive che potrebbe trattarsi di una scelta precisa anche per il futuro, a prescindere dall’infortunio che ha colpito l’ex capitano del Napoli. “Insigne probabilmente avrebbe varcato il cancello di Coverciano anche se non si fosse stirato al polpaccio ed è possibile che si tratti di viaggio di sola andata, al di là della sua disponibilità ai voli Canada-Italia manifestata martedì”. “da interpretare la rinuncia a Emerson, visto che i laterali mancini non abbondano; sembra più chiara quella a Bernardeschi, che si può catalogare come scelta tecnica con vista sul futuro”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Ieri, Emerson Palmieri e Bernardeschi hannoil ritiro della Nazionale. Ladello Sport scrive che potrebbe trattarsi di una scelta precisaper il futuro, a prescindere dall’che ha colpito l’ex capitano del Napoli. “varcato il cancello dise non si fosse stirato al polpaccio ed è possibile che si tratti di viaggio di sola andata, al di là della sua disponibilità ai voli Canada-Italia manifestata martedì”. “da interpretare la rinuncia a Emerson, visto che i laterali mancini non abbondano; sembra più chiara quella a Bernardeschi, che si può catalogare come scelta tecnica con vista sul futuro”. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Gazzetta: #Insigne probabilmente avrebbe lasciato Coverciano anche senza infortunio, è a rischio bocciatura Con lu… - ninomangravita : RT @Gazzetta_it: I 23 per la Nations: fuori Verratti, Bernardeschi, Insigne e Jorginho - yakodidier : RT @Gazzetta_it: I 23 per la Nations: fuori Verratti, Bernardeschi, Insigne e Jorginho - sportli26181512 : I 23 per la Nations: fuori Insigne, Verratti, Bernardeschi e Jorginho: I 23 per la Nations: fuori Verratti, Bernard… - Gazzetta_it : I 23 per la Nations: fuori Verratti, Bernardeschi, Insigne e Jorginho -