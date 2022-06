Evasione fiscale in Italia: le parole del direttore dell'Agenzia delle Entrate (Di venerdì 3 giugno 2022) L'Evasione fiscale è un problema rilevante per l'Italia. Se tutti pagassero le tasse la situazione dei conti pubblici sarebbe migliore. Da tempo si cercano soluzioni a questa emorragia che vale miliardi di euro. Sul tema si è espresso il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, soffermandosi anche su quelli che dovrebbero essere i provvedimenti nei confronti di chi evade. Evasione fiscale, le parole di Ruffini «La pena detentiva - si legge nelle dichiarazioni riportate dal sito di SkyTg24 - non mi ha mai convinto». Un pensiero a cui Ruffini ha affiancato il dubbio se sia meglio mettere in carcere l'evasore, magari finendo per far fallire la sua attività, o invece farlo lavorare ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 3 giugno 2022) L'è un problema rilevante per l'. Se tutti pagassero le tasse la situazione dei conti pubblici sarebbe migliore. Da tempo si cercano soluzioni a questa emorragia che vale miliardi di euro. Sul tema si è espresso ilErnesto Maria Ruffini, soffermandosi anche su quelli che dovrebbero essere i provvedimenti nei confronti di chi evade., ledi Ruffini «La pena detentiva - si legge nelle dichiarazioni riportate dal sito di SkyTg24 - non mi ha mai convinto». Un pensiero a cui Ruffini ha affiancato il dubbio se sia meglio mettere in carcere l'evasore, magari finendo per far fallire la sua attività, o invece farlo lavorare ...

