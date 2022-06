"Colpa di Putin? Una cosa senza senso": Giuseppe Cruciani smonta Andre Romano con una frase | Video (Di venerdì 3 giugno 2022) Siamo a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio e in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 2 giugno, in onda anche alla Festa della Repubblica. E tra gli ospiti in studio ci sono Andrea Romano, del Pd, e Giuseppe Cruciani, voce de La Zanzara di Radio 24. Il dibattito verte sull'aumento dei prezzi, sull'inflazione alle stelle: prima i rincari sui carburanti e sulle materie prime, dunque quelli che ora stanno colpendo il settore degli alimentari. Per Romano l'unico fattore che pesa in tal senso è Vladimir Putin, per Cruciani invece no. "Addossare a Putin la responsabilità dell'aumento dei prezzi in Italia è una cosa senza senso, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) Siamo a Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio e in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 2 giugno, in onda anche alla Festa della Repubblica. E tra gli ospiti in studio ci sono, del Pd, e, voce de La Zanzara di Radio 24. Il dibattito verte sull'aumento dei prezzi, sull'inflazione alle stelle: prima i rincari sui carburanti e sulle materie prime, dunque quelli che ora stanno colpendo il settore degli alimentari. Perl'unico fattore che pesa in talè Vladimir, perinvece no. "Addossare ala responsabilità dell'aumento dei prezzi in Italia è una, e ...

