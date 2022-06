(Di giovedì 2 giugno 2022) Le parole di Massimosul mercato dei bianconeri. «La squadra ha bisogno di essere rivitalizzata, di trovare nuovi leader» Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimoha parlato dintus e del mercato estivo dei bianconeri.– «Bisogna vedere chi gli metti accanto. Con unsarebbe perfetto. Una cosa però è certa: non chiedetegli di fare il regista, come all’inizio della sua vitantina. C’è un’altra cosa: deve giocare meno di fino di quanto pensi. Se lalo prende, è per dominare fisicamente le partite, correre da un’area all’altra, cambiare il centrocampo di forza». COSA– «Servirebbe un, che al City aveva fatto qualche panchina ...

Advertising

MondoNapoli : Mauro consiglia Osimhen alla Juve: 'Con lui Allegri potrebbe giocare in questo modo' - - angeleri_mauro : RT @canzolinof: Uomini che sono abituati a sfidare il mare e a lavorare veramente devono essere presi a bastonate da pesciolini armati di c… - mauro_tayson : @Frances20665381 @Loredanataberl1 La guerra la stiamo subendo noi inflazione al 7% importiamo grano x1% tutto aumen… - mauro_tayson : RT @Frances20665381: Decise le sanzioni alla Russia, l’Ital taglia 10.000 posti di lavoro nella raffineria Lukoil di Priolo ed impediamo la… - angeleri_mauro : RT @Pamelitanaa: STRAORDINARIO MICHELE SANTORO * Gli USA ci portano alla guerra nucleare * Gli USA decidono l’invio delle armi * Noi itali… -

Calcio News 24

ASCOLTA Le parole di Massimosul mercato dei bianconeri. "La squadra ha bisogno di essere rivitalizzata, di trovare nuovi leader" Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimoha parlato di Juventus e del mercato estivo dei bianconeri. POGBA ......francese ucciso a Severodonesk Il 'pellegrinaggio' di Salvini e quel mondo contrario di Ezio...i loro contatti con Mosca per chiederle di revocare il blocco dei porti ucraini e mettere fine... Mauro: «Alla Juve serve un Tevez. Pogba lo vedrei bene con Milinkovic» Massimo Mauro, ex calciatore e oggi opinionista ... Chi sceglierei in attacco Un giocatore alla Osimhen. Con lui e Vlahovic, Allegri potrebbe difendere basso e lanciarli nello spazio”.Doppio colpo da sogno per la Juventus. Un centravanti e un esterno per un attacco che farebbe impazzire le difese avversarie ...