Lamorgese dà ragione al leghista Garavaglia: “Ampliare i flussi migratori per sostenere i lavori stagionali” (Di giovedì 2 giugno 2022) La richiesta, arrivata lo scorso 11 maggio, del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia aveva destato molto stupore. Perché lui, un leghista di ferro, aveva chiesto pubblicamente la scrittura e l’approvazione – in breve tempo – di un nuovo decreto flussi per sopperire alla mancanza di lavoratori stagionali. Un leghista che, dunque, chiede l’arrivo di nuovi migranti in Italia appare un evento più unico che raro, oltre a cancellare anni e anni (anzi, decenni) di propaganda politica fatta contro gli stranieri in fuga dalle guerre e dalle carestie che cercano rifugio e una nuova vita in Europa passando – per via della posizione geografica – inevitabilmente per il Bel Paese. E ora, a indicare questo indirizzo del governo, è anche la Ministra dell’Interno Luciana ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) La richiesta, arrivata lo scorso 11 maggio, del Ministro del Turismo Massimoaveva destato molto stupore. Perché lui, undi ferro, aveva chiesto pubblicamente la scrittura e l’approvazione – in breve tempo – di un nuovo decretoper sopperire alla mancanza di lavoratori. Unche, dunque, chiede l’arrivo di nuovi migranti in Italia appare un evento più unico che raro, oltre a cancellare anni e anni (anzi, decenni) di propaganda politica fatta contro gli stranieri in fuga dalle guerre e dalle carestie che cercano rifugio e una nuova vita in Europa passando – per via della posizione geografica – inevitabilmente per il Bel Paese. E ora, a indicare questo indirizzo del governo, è anche la Ministra dell’Interno Luciana ...

Advertising

neXtquotidiano : #Lamorgese dà ragione al leghista #Garavaglia: “Ampliare i flussi migratori per sostenere i lavori stagionali” - albertomurador : Gli italiani saranno presto sostituiti da questi... #Governo #Lamorgese ORIANA AVEVI RAGIONE PURTROPPO... - gioacchinobpb12 : RT @Giovanni_Amodei: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La Lamorgese non è responsabile: responsabili sono chi ce l'ha messa e chi ce l'ha te… - stenric56 : RT @Giovanni_Amodei: @GiorgiaMeloni @FratellidItalia La Lamorgese non è responsabile: responsabili sono chi ce l'ha messa e chi ce l'ha te… - paolaokaasan : RT @lapapera50: -