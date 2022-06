E’ nata la figlia di Silvia Mazzieri | la dottoressa dai capelli rossi di Doc

(Di giovedì 2 giugno 2022) Quanto amore nelle due foto pubblicate dae Yuri Gugliucci per annunciare la nascita dellaè diventata mamma; molti la conoscono come Alba Patrizi, ladaidi Doc. Lei è una delle attrici che abbiamo amato accanto a Luca Argentero, purtroppo non la rivedremo nella pma stagione perché gli sceneggiatori hanno deciso di farla morire, hanno eliminato il suo personaggio dalla fiction. Lei ci è rimasta molto male ma adessoha altro a cui pensare, ha suatra le braccia, la sua prima bambina, ma presto di certo la vedremo in altri lavori.e Yuri ...

Advertising

merimee : @Pitervu Io l'ho tenuto. Da quella unione è nata mia figlia, qualcosa di buono ne è uscito, è giusto anche per lei… - BaByRide : Cioè le hanno rubato la figlia. Rubato una bimba appena nata. Ma quanto devi fare schifo? #chilhavisto - checcacico : È nata la figlia di mio cugino e a casa mia è tutto un “ha le mani da pianista”, “ha la voce da mezzosoprano” e qui… - devastant : @Mora20La 14 ottobre 2015,giorno in cui é nata mia figlia . - fumettidifam : @dariafilippi Eh! Eh! Sono riuscito a stare un anno senza comprare fumetti quando è nata mia figlia. Indovinate cos… -

Fanpage.it

... che si è presto autonominata Coco, èad Atlanta il 13 marzo 2004, sotto il segno dei Pesci, ... Papà si è riciclato head - coach e mamma prima maestra e poi manager, e seguono lasin dai ...La prima èdall'unione con Loredana Lecciso mentre invece la seconda dal matrimonio con Romina ... Ladi Albano e Loredana Lecciso ha condiviso una sua fotografia in cui appare come sempre ... Silvia Mazzieri di Doc 2 è diventata mamma, è nata la prima figlia Greta Quanto amore nelle due foto pubblicate da Silvia Mazzieri e Yuri Gugliucci per annunciare la nascita della figlia. Silvia Mazzieri è diventata mamma; molti la conoscono come Alba Patrizi, la ...Oggi si è quasi perso il ricordo di Carolina Tafani Internari, se non fosse per una strada di Livorno, dove era nata nel 1793 e per qualche citazione. Figlia di attori, rimasta orfana del padre cominc ...