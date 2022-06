Commissione Ue: ok ingresso Croazia nella zona euro dal 1 gennaio 2023. Adotterà la moneta unica (Di giovedì 2 giugno 2022) A partire dal primo gennaio 2023 la Croazia diventerà il ventesimo Paese ad adottare la moneta unica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 2 giugno 2022) A partire dal primoladiventerà il ventesimo Paese ad adottare laL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Commissione Ue: ok ingresso Croazia nella zona euro dal 1 gennaio 2023. Adotterà la moneta unica - PensieroNo : RT @lindipende: Commissione europea, ok all’ingresso della #Croazia nell’#Eurozona La Commissione europea si è espressa positivamente sull… - m_torneo : #ItaliaArgentina quindi per #rimedio Scaloni non ha mai giocato nella Lazio? Mettiamoci pure la voce sconsolata all… - infoitinterno : La Commissione Ue dà l’ok all’ingresso della Croazia nella zona euro - lindipende : Commissione europea, ok all’ingresso della #Croazia nell’#Eurozona La Commissione europea si è espressa positivame… -