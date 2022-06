2 Giugno, perché oggi è la Festa della Repubblica (Di giovedì 2 giugno 2022) Votarono per la prima volta le donne il 2 Giugno del 1946 e gli italiani scelsero la Repubblica. Torna la parata militare. Il Presidente Sergio Mattarella apre il Quirinale a gruppi di persone fragili Leggi su vanityfair (Di giovedì 2 giugno 2022) Votarono per la prima volta le donne il 2del 1946 e gli italiani scelsero la. Torna la parata militare. Il Presidente Sergio Mattarella apre il Quirinale a gruppi di persone fragili

