Sindrome Vulvo-Vestibolare | cos’è e come si cura

(Di mercoledì 1 giugno 2022) (Adnkronos) – Roma, 1 giugno 2022. La(SVV), notadinia, è una condizione dolorosa della vulva che non va trasta. Consiste in un dolore cronico delle terminazioni nervose dei genitali esterni femminili. Si tratta di una patologia che può essere causato dallo sfregamento e sfioramento della biancheria intima o insorgere spontaneamente. Qual è la sintomatologia delladinia? I sintomi delladinia includono: • Bruciore e irritazione dell’area-genitale • Dispareunia (dolore durante i rapporti sessuali) • Dolore nella zona sacrale e dei glutei • Dolore al contatto con indumenti stretti • Sensazione simile a micro tagli nella vulva • Scosse elettriche nella vulva • ...

...conseguente aumento della percezione del dolore causato dal cross - talk di tutte le molecole responsabili della neuro infiammazione che sono alla base della genesi della Vulvodinia o-...... per accendere lo sguardo sulle disbiosi- vaginali che possono predisporre a infezioni