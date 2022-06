Siena, rissa alla festa della prima comunione per una scenata di gelosia: tavoli ribaltati, offese e spintoni. Multato un uomo (Di mercoledì 1 giugno 2022) È iniziata come una cena per festeggiare la prima comunione celebrata in chiesa. Si è conclusa con una multa e un ristorante in subbuglio. In mezzo, una rissa scatenata per eccessiva gelosia e un tasso alcolemico elevato. Il tutto è avvenuto in un locale di Siena la sera del 29 maggio. La famiglia ha deciso di andare a mangiare in un locale per festeggiare. Ma, complice l’abuso di sostanze alcoliche, gli animi si sono scaldati e un uomo del gruppo ha preso di mira la propria compagna con una plateale scenata di gelosia. Notando quello che stava accadendo, i parenti e alcuni commensali sono intervenuti per calmarlo, ottenendo l’effetto opposto. Ne è nata una rissa durante la quale sono stati rotti bicchieri e bottiglie e sono stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) È iniziata come una cena per festeggiare lacelebrata in chiesa. Si è conclusa con una multa e un ristorante in subbuglio. In mezzo, unascatenata per eccessivae un tasso alcolemico elevato. Il tutto è avvenuto in un locale dila sera del 29 maggio. La famiglia ha deciso di andare a mangiare in un locale per festeggiare. Ma, complice l’abuso di sostanze alcoliche, gli animi si sono scaldati e undel gruppo ha preso di mira la propria compagna con una platealedi. Notando quello che stava accadendo, i parenti e alcuni commensali sono intervenuti per calmarlo, ottenendo l’effetto opposto. Ne è nata unadurante la quale sono stati rotti bicchieri e bottiglie e sono stati ...

