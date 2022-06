Reddito di cittadinanza ai condannati, il governo tenta un freno: controlli incrociati tra Inps e ministero della Giustizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Novità sui meccanismi di controllo Reddito di cittadinanza. Entra a regime oggi, 1 giugno, il nuovo protocollo siglato tra l’Inps e il ministero della Giustizia per lo scambio di informazioni utili alle verifiche relative alla concessione o alla revoca del sussidio. Secondo le nuove linee guida, i controlli verranno effettuati sia sui richiedenti sia su quanti già beneficino del Rdc. Questo avverrà mediante la costante trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte dell’Inps al ministero della Giustizia, per verificare la loro presenza nel sistema del Casellario Centrale di eventuali condanne in via definitiva negli ultimi 10 anni per reati come l’uso di dichiarazioni o documenti falsi, di ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) Novità sui meccanismi di controllodi. Entra a regime oggi, 1 giugno, il nuovo protocollo siglato tra l’e ilper lo scambio di informazioni utili alle verifiche relative alla concessione o alla revoca del sussidio. Secondo le nuove linee guida, iverranno effettuati sia sui richiedenti sia su quanti già beneficino del Rdc. Questo avverrà mediante la costante trasmissione degli elenchi dei beneficiari da parte dell’al, per verificare la loro presenza nel sistema del Casellario Centrale di eventuali condanne in via definitiva negli ultimi 10 anni per reati come l’uso di dichiarazioni o documenti falsi, di ...

AndreaOrlandosp : Molti di quelli che prendono posizione sul #redditodicittadinanza non conoscono la legge e non conoscono i numeri,… - Mov5Stelle : Nell’Aula di Palazzo Madama il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Bertoldi ha affermato: “Cancelliamo subito i… - fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, Orlando: “I poveri sono il bersaglio perfetto, non possiedono giornali e non fanno convent… - Giandom68907845 : RT @Nonha_stata: La maggior parte di coloro che attaccano il reddito di cittadinanza vive di reddito di discendenza. - ardigiorgio : @pdnetwork @EnricoLetta Veramente ora escono tutti fuori di casa per prendere il reddito di cittadinanza -