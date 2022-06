Real Madrid, Ancelotti: “Non potevo sognare un ritorno migliore” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha fatto un bilancio della stagione appena volta al termine scrivendo un lungo messaggio sui suoi profili social. “Ciao Madridisti – ha esordito il tecnico italiano – Voglio ringraziarvi per questi giorni incredibili di festa alla fine di una stagione indimenticabile. Vincere la Supercoppa, la Liga e la Champions è stato possibile grazie al vostro supporto incondizionato, ma anche alla generosità ed al lavoro di giocatori, staff tecnico e tutti i dipendenti del club. Non potevo sognare un ritorno migliore – ha proseguito Ancelotti – Tuttavia il nostro entusiasmo non finisce qui. Ora bisogna riposare per poi tornare con più forza e voglia di prima“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Carlo, tecnico del, ha fatto un bilancio della stagione appena volta al termine scrivendo un lungo messaggio sui suoi profili social. “Ciaoisti – ha esordito il tecnico italiano – Voglio ringraziarvi per questi giorni incredibili di festa alla fine di una stagione indimenticabile. Vincere la Supercoppa, la Liga e la Champions è stato possibile grazie al vostro supporto incondizionato, ma anche alla generosità ed al lavoro di giocatori, staff tecnico e tutti i dipendenti del club. Nonun– ha proseguito– Tuttavia il nostro entusiasmo non finisce qui. Ora bisogna riposare per poi tornare con più forza e voglia di prima“. SportFace.

