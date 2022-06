Questa mappa non prova che la temperatura globale è rimasta ai livelli del periodo 1979-2000 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 21 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente una mappa che confronta la temperatura globale di quel giorno con quelle registrate in media nella stessa data, ma nel periodo che va dal 1979 al 2000. La mappa segnala che la temperatura globale nei periodi considerati è rimasta la stessa. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «L’ultimo Daily Climate Reanalyzer scende con la temperatura media globale a 0,0°C. Curioso notare come la maggior parte del Nord America stia subendo il maggior peso del “raffreddamento globale”». Si tratta di una mappa presentata senza il contesto ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il 21 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente unache confronta ladi quel giorno con quelle registrate in media nella stessa data, ma nelche va dalal. Lasegnala che lanei periodi considerati èla stessa. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «L’ultimo Daily Climate Reanalyzer scende con lamediaa 0,0°C. Curioso notare come la maggior parte del Nord America stia subendo il maggior peso del “raffreddamento”». Si tratta di unapresentata senza il contesto ...

