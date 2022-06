Quelli che esultano per Johnny Depp sono malati di mente, quasi come le tifose di Amber Heard (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se permettete cominciamo da Samantha Geimer. Quando si chiamava Samantha Gailey, nel 1977, Roman Polanski la drogò e, secondo la legge americana, la stuprò. Fece qualche settimana di galera e poi, saputo che il giudice non aveva intenzione di rispettare l’accordo transattivo tra lui e la vittima, fuggì all’estero. Non è mai più tornato negli Stati Uniti. Da quando il moralismo americano è impazzito, e ha deciso che qualunque comportamento maschile improprio va punito scriteriatamente e retroattivamente, Geimer passa molto del suo tempo sui social a difendere Polanski, stigmatizzare la ricerca di fama dei giudici, e spiegare quanto sia sbagliato il vittimismo. Mercoledì mattina, tredici ore prima della sentenza, Geimer ha twittato così: «Mi aspetto che tutti sbrocchino, riguardo al verdetto Depp/Heard, invece di ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 1 giugno 2022) Se permettete cominciamo da Samantha Geimer. Quando si chiamava Samantha Gailey, nel 1977, Roman Polanski la drogò e, secondo la legge americana, la stuprò. Fece qualche settimana di galera e poi, saputo che il giudice non aveva intenzione di rispettare l’accordo transattivo tra lui e la vittima, fuggì all’estero. Non è mai più tornato negli Stati Uniti. Da quando il moralismo americano è impazzito, e ha deciso che qualunque comportamento maschile improprio va punito scriteriatae retroattiva, Geimer passa molto del suo tempo sui social a difendere Polanski, stigmatizzare la ricerca di fama dei giudici, e spiegare quanto sia sbagliato il vittimismo. Mercoledì mattina, tredici ore prima della sentenza, Geimer ha twittato così: «Mi aspetto che tutti sbrocchino, riguardo al verdetto, invece di ...

