Prima volta al centro cyber Nato per l’Ucraina (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lunedì 30 maggio una delegazione ucraina ha partecipato per la Prima volta alla riunione del comitato direttivo del centro di eccellenza Nato per la difesa cibernetica con sede Tallinn, in Estonia. Vinte le resistenze dell’Ungheria di Viktor Orbán, il 4 marzo scorso tutti i Paesi membri del comitato hanno accolto la domanda di adesione dell’Ucraina al centro presentata nell’agosto dell’anno scorso. La procedura dovrebbe essere formalizzata prossimamente: l’accordo tecnico è in preparazione. L’adesione rappresenta “un risultato significativo per il nostro Paese in termini di rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo della sicurezza informatica e della difesa informatica, nonché un passo importante verso l’adesione dell’Ucraina alla ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lunedì 30 maggio una delegazione ucraina ha partecipato per laalla riunione del comitato direttivo deldi eccellenzaper la difesa cibernetica con sede Tallinn, in Estonia. Vinte le resistenze dell’Ungheria di Viktor Orbán, il 4 marzo scorso tutti i Paesi membri del comitato hanno accolto la domanda di adesione delalpresentata nell’agosto dell’anno scorso. La procedura dovrebbe essere formalizzata prossimamente: l’accordo tecnico è in preparazione. L’adesione rappresenta “un risultato significativo per il nostro Paese in termini di rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo della sicurezza informatica e della difesa informatica, nonché un passo importante verso l’adesione delalla ...

