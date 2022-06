Advertising

I vicini segnalarono un anno fa i fatti alla Polizia. Quando gli agenti si recarono nell'abitazione, la famiglia si era già ...Il giovane, inoltre, la costringeva a consegnargli mensilmente l'intera somma che la donna percepiva grazie al reddito di ... Picchia e rinchiude in una stanza il figlio di tre anni perché troppo vivace | Arrestata in Italia, rischia fino a 10 anni Avrebbe picchiato e rinchiuso il figlio di tre anni nella propria stanzetta, permettendogli solo di bere da un secchio d'acqua. Una donna, che viveva in Germania, è stata arrestata ad Aurisina, in ...(leggo.it) Picchia e reclude in camera il figlio di 3 anni solo con un secchio d'acqua, arrestata a Trieste Ora la trentenne, di nazionalità rumena, rischia fino a 10 anni di carcere. Poi il gesto ...