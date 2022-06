Obi-Wan Kenobi, la recensione del terzo episodio: che cosa siamo diventati? (Di mercoledì 1 giugno 2022) La recensione del terzo episodio di Obi-Wan Kenobi, dove entra attivamente in gioco la figura minacciosa di Darth Vader. Con la recensione del terzo episodio di Obi-Wan Kenobi si entra nel vivo di quello che dovrebbe essere il fulcro drammatico della miniserie e si ritorna con la mente all'Investor Day della Disney alla fine del 2020. In quel contesto, infatti, fu svelato per la prima volta che avremmo assistito nello show al ritorno in scena di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader, anche per le scene in cui indossa l'armatura (mentre la voce, come sempre, è di James Earl Jones, con Luca Ward come nuovo doppiatore ufficiale nella versione italiana). Un annuncio che fece impazzire i fan, … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ladeldi Obi-Wan, dove entra attivamente in gioco la figura minacciosa di Darth Vader. Con ladeldi Obi-Wansi entra nel vivo di quello che dovrebbe essere il fulcro drammatico della miniserie e si ritorna con la mente all'Investor Day della Disney alla fine del 2020. In quel contesto, infatti, fu svelato per la prima volta che avremmo assistito nello show al ritorno in scena di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader, anche per le scene in cui indossa l'armatura (mentre la voce, come sempre, è di James Earl Jones, con Luca Ward come nuovo doppiatore ufficiale nella versione italiana). Un annuncio che fece impazzire i fan, …

Advertising

queenxjude : RT @skywomanoff: io non riesco ancora a riprendermi dal fatto che obi wan da giovane fosse gesù, e da vecchio padre pio. - IlMist : La terza puntata di Obi Wan oggettivamente figata - crocinoo : SENZA SPOILER COM'È OBI WAN? - _triviaseesaw__ : RT @skywomanoff: io non riesco ancora a riprendermi dal fatto che obi wan da giovane fosse gesù, e da vecchio padre pio. - silly_silly_hwa : ok hwa possiedi tanti lego, ma tu hai il mini planet della lotta di qui con jinn, darth maul e obi wan su naboo, de… -