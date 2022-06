NOW cambia la propria offerta dal 1° luglio 2022 (Di mercoledì 1 giugno 2022) NOW nuova offerta – Novità importanti in casa NOW a partire dal prossimo 1° luglio 2022. La tv online di Sky inserirà il pacchetto di canali per bambini Kids all’interno del pacchetto intrattenimento, senza chiedere più un supplemento di prezzo; chi ha già il pass Entertainment avrà automaticamente accesso anche ai canali Kids. Dunque, a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 1 giugno 2022) NOW nuova– Novità importanti in casa NOW a partire dal prossimo 1°. La tv online di Sky inserirà il pacchetto di canali per bambini Kids all’interno del pacchetto intrattenimento, senza chiedere più un supplemento di prezzo; chi ha già il pass Entertainment avrà automaticamente accesso anche ai canali Kids. Dunque, a L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie NOW cambia la propria offerta dal 1° luglio 2022: NOW nuova offerta – Novità importanti in casa NOW… - CalcioFinanza : #NOW cambia la propria offerta dal 1° luglio 2022: aggiornato il listino - Digital_Day : Ogni aggiunta che non comporta un aumento è sempre ben accetta - sharschronicles : @elizaxonly 1. Come Alive - The Greatest Showman 2. Jealousy, jealousy - Olivia Rodrigo 3. Don’t stop me now - Quee… - pianetacellular : Dal 1 Luglio 2022, su #NOW i contenuti dedicati a bambini e ragazzi saranno inclusi nel Pass Entertainment, non più… -