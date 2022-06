“Non possono farlo”. E invece all’Isola dei Famosi è successo. Lory Del Santo su tutte le furie (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per i naufraghi dell’Isola dei Famosi arriva la punizione: alcuni di loro hanno infranto il regolamento. In particolare durante l’ultima puntata alcuni concorrenti hanno passato delle pizzette vinte in una prova ricompensa a Maria Laura De Vitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro commettendo in questo modo una grave infrazione. La punizione della produzione è stata quella di togliere il fuoco per 24 ai naufraghi mettendoli in evidente difficoltà. È stata Maria Laura De Vitis a leggere il comunicato della produzione: “Lo Spirito dell’Isola vede tutto. Nel corso della puntata contravvenendo alle regole del gioco Maria Laura, Estefania e Carmen hanno consumato la ricompensa nonostante avessero perso la sfida. Quindi lo Spirito dell’Isola ha deciso che resisterete tutti senza fuoco per le prossime 24 ore”. Le tre naufraghe hanno chiesto scusa al gruppo, mentre Nicolas ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Per i naufraghi dell’Isola deiarriva la punizione: alcuni di loro hanno infranto il regolamento. In particolare durante l’ultima puntata alcuni concorrenti hanno passato delle pizzette vinte in una prova ricompensa a Maria Laura De Vitis, Estefania Bernal e Carmen Di Pietro commettendo in questo modo una grave infrazione. La punizione della produzione è stata quella di togliere il fuoco per 24 ai naufraghi mettendoli in evidente difficoltà. È stata Maria Laura De Vitis a leggere il comunicato della produzione: “Lo Spirito dell’Isola vede tutto. Nel corso della puntata contravvenendo alle regole del gioco Maria Laura, Estefania e Carmen hanno consumato la ricompensa nonostante avessero perso la sfida. Quindi lo Spirito dell’Isola ha deciso che resisterete tutti senza fuoco per le prossime 24 ore”. Le tre naufraghe hanno chiesto scusa al gruppo, mentre Nicolas ...

