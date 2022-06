Musica in lutto, malore durante il concerto. La corsa in ospedale, ma il cantante muore in ambulanza (Di mercoledì 1 giugno 2022) malore dopo concerto morto il cantante. L’artista è deceduto ieri notte poco dopo essersi esibito in un concerto. Trasferito dal suo hotel all’ospedale, è stato dichiarato morto per arresto cardiaco all’età di 53 anni, provocando una marea di tributi da parte dei fan, che hanno invaso la sua bacheca social con tantissimi messaggi di cordoglio. Era in città per un concerto di due giorni e durante un’esibizione a Nazrul Mancha ha accusato un malore ma ha continuato a la performance. “È stato portato morto in ospedale intorno alle 22:00”, ha detto lo staff dell’ospedale CMRI. Secondo quanto riportano i media locali, durante l’intervallo del concerto l’artista ha accusato un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022)dopomorto il. L’artista è deceduto ieri notte poco dopo essersi esibito in un. Trasferito dal suo hotel all’, è stato dichiarato morto per arresto cardiaco all’età di 53 anni, provocando una marea di tributi da parte dei fan, che hanno invaso la sua bacheca social con tantissimi messaggi di cordoglio. Era in città per undi due giorni eun’esibizione a Nazrul Mancha ha accusato unma ha continuato a la performance. “È stato portato morto inintorno alle 22:00”, ha detto lo staff dell’CMRI. Secondo quanto riportano i media locali,l’intervallo dell’artista ha accusato un ...

