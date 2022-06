Mondiali Qatar 2022, ultimo posto tra Scozia Ucraina e Galles su 20 Mediaset (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo la fine dei campionati e delle coppe europee, torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Mercoledì 1° giugno, il canale 20 propone, in differita alle ore 23.00, Scozia-Ucraina, la semifinale dei playoff per accedere ai prossimi Mondiali.La gara, prevista per marzo, è stata posticipata per l’inizio del conflitto in Ucraina. Chi vince dovrà poi affrontare in finale il Galles, per conquistare il pass per il... Leggi su digital-news (Di mercoledì 1 giugno 2022) Dopo la fine dei campionati e delle coppe europee, torna il grande calcio internazionale sulle Reti. Mercoledì 1° giugno, il canale 20 propone, in differita alle ore 23.00,, la semifinale dei playoff per accedere ai prossimi.La gara, prevista per marzo, è stata posticipata per l’inizio del conflitto in. Chi vince dovrà poi affrontare in finale il, per conquistare il pass per il...

