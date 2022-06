Meteo, 2 giugno con sole e tanto caldo in Sicilia, picchi di 35 gradi (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’anticiclone nord africano continua ad avanzare nella nostra Isola portando per il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, tanto sole ma soprattutto caldo. Ondata di calore che continua ad affermarsi sul nostro territorio con temperature che oscilleranno tra i 26 e i 30 gradi. Localmente questi valori potranno essere abbondantemente superati con picchi di 35 gradi. Questa zona di alta pressione continuerà per tutta la settimana a mantenere elevate le temperature, la tendenza mostra nel weekend come le temperature si porteranno fino a 36 gradi a Palermo. Il rialzo termico sarà accompagnato anche da un aumento dei tassi di umidità determinando condizioni di caldo afoso. Tra venerdì e sabato non si escludono picchi ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’anticiclone nord africano continua ad avanzare nella nostra Isola portando per il 2, festa della Repubblica Italiana,ma soprattutto. Ondata di calore che continua ad affermarsi sul nostro territorio con temperature che oscilleranno tra i 26 e i 30. Localmente questi valori potranno essere abbondantemente superati condi 35. Questa zona di alta pressione continuerà per tutta la settimana a mantenere elevate le temperature, la tendenza mostra nel weekend come le temperature si porteranno fino a 36a Palermo. Il rialzo termico sarà accompagnato anche da un aumento dei tassi di umidità determinando condizioni diafoso. Tra venerdì e sabato non si escludono...

