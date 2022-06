Loredana Lecciso | l’addio alla tv | per i fan è un fulmine a ciel sereno

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Una dichiarazione di addiotv fatta dache lascia senza parole i fan: ecco i dettagli della vicenda La sua bellezza e sicurezza ha conquistato il cuore di uno dei cantanti più importanti e apprezzati del panorama musicale italiano: stiamo parlando di lei, la bellissima, l’attuale compagna di Albano Carrisi. La donna, originaria della Puglia ha rilasciato una dichiarazione che ha scosso il mondo dello spettacolo e del gossip. curiosità (foto web)Per molti anni la donna è stata soprannominata “La Regina del Trash”, per via delle sue curve mediterranee e dei suoi ritocchini estetici considerati un po’ troppo esagerati. Ella ha incontrato il successo e l’amore nel 1997, quando ha conosciuto Albano Carrisi. Dloro storia d’amore ...

Advertising

CronacaSocial : Loredana Lecciso ha deciso di cambiare vita: ecco cosa fa oggi. ???? - infoitcultura : Loredana Lecciso, addio alla televisione: ecco il suo nuovo lavoro - infoitcultura : L'annuncio di Loredana Lecciso: 'Non mi vedrete più in tv'. Ha scelto un altro lavoro - infoitcultura : Loredana Lecciso: 'Basta tv. Ma quello che faccio ora è più faticoso' - redazionerumors : Loredana Lecciso, addio alla televisione: ecco cosa fa ora Leggi l'articolo completo su -

La competizione nata tra Romina Power esi è spostata anche sulle loro figlie. Nelle ultime ore infatti, sulla pagina Instagram della piccola di casa Jasmine, si è accesa una discussione nata a seguito di un commento di ...L'artista cellinese al momento ha come compagna. La donna vive assieme ad Al Bano nella grande tenuta che si trova nelle campagne di Cellino San Marco . Con lei il cantante ha fatto ...2' DI LETTURA. Che fine ha fatto Loredana Lecciso Loredana Lecciso con la figlia Jasmine (Foto Instagram). Jasmine sogna le nozze dei genitori. Alla figlia Jasmine piacerebbe… Leggi ...In effetti, negli ultimi anni, l’abbiamo vista molto meno presente in tv rispetto al passato. Ma la decisione spiazza tutti.