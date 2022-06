LIVE Italia-Argentina 0-0, La Finalissima 2022 in DIRETTA: crescono i ragazzi di Mancini (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22? Travolto Emerson Palmieri da Otamendi! Punizione dal limite ed ammonito il difensore argentino. 21? BELOTTI! Non impatta bene di testa sulla punizione di Bernardeschi: blocca il portiere. 20? CHE OCCASIONE PER L’Italia! Chiude Otamendi su Belotti dopo un buon invito di Bernardeschi dalla destra. 19? Palleggio prolungato dell’Italia che cerca un varco. 18? Passaggio troppo lungo di Belotti verso Raspadori: era una buona opportunità in ripartenza. 17? Si sono abbassati i ritmi dopo un inizio di partita ad alta intensità. 16? Il pallone non arriva a Belotti dopo il velo di Barella. 14? Barella atterrato da De Paul: l’arbitro fa proseguire e l’Argentina può ripartire. 12? RASPADORI! Trova lo spazio per la conclusione di destro: blocca il portiere Martinez. 11? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22? Travolto Emerson Palmieri da Otamendi! Punizione dal limite ed ammonito il difensore argentino. 21? BELOTTI! Non impatta bene di testa sulla punizione di Bernardeschi: blocca il portiere. 20? CHE OCCASIONE PER L’! Chiude Otamendi su Belotti dopo un buon invito di Bernardeschi dalla destra. 19? Palleggio prolungato dell’che cerca un varco. 18? Passaggio troppo lungo di Belotti verso Raspadori: era una buona opportunità in ripartenza. 17? Si sono abbassati i ritmi dopo un inizio di partita ad alta intensità. 16? Il pallone non arriva a Belotti dopo il velo di Barella. 14? Barella atterrato da De Paul: l’arbitro fa proseguire e l’può ripartire. 12? RASPADORI! Trova lo spazio per la conclusione di destro: blocca il portiere Martinez. 11? ...

Advertising

UEFAcom_it : ?? Tutto pronto nello spogliatoio dell'Italia ?? ???? ?? ???? LIVE: - SkyTG24 : #Covid19, le notizie. Da oggi 1 giugno stop al green pass per ingresso in Italia. LIVE - SkySport : #ItaliaArgentina in campo: segui il LIVE. #LoCelso e non #Dybala in attacco #SkySport #Finalissima2022 - Fiamma_jv : RT @Vito68122235: Roma live l'Italia del draghistan La tensione dei pescatori sale alle stalle..... - GVNVNCR : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Sanzioni alla Russia stanno creando gravi problemi all'economia italiana. Esportazioni da Italia in calo del… -